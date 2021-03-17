Рюдигер: летом я был близок к уходу из «Челси». Мной интересовались «ПСЖ» и «Тоттенхэм»

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер рассказал, что прошлым летом был близок к уходу из клуба.
«В «Челси» никто не говорил мне, что я должен уйти. Но я был немного расстроен, потому что знал своё положение в команде.
Прошлым летом были действительно две команды, которые активно интересовались мной. Если честно, одной из этих команд был «Пари Сен-Жермен», в которой тогда работал Томас Тухель. Помимо предложения парижан, был ещё звонок от Жозе Моуринью, который звал меня в «Тоттенхэм Хотспур». Но в итоге ничего не произошло.
Теперь у меня всё идёт нормально, и я очень этому рад. Честно говоря, ко мне в «Челси» всегда хорошо относились.
Приоритет номер один для меня — продление контракта с синими. Но я сам не могу заключить контракт с клубом, поэтому должен ждать, чтобы увидеть, что произойдёт в дальнейшем. Все – и я, и клуб – знают, как сильно я люблю «Челси», так что всё зависит от людей, которые принимают подобные решения», – цитирует Рюдигера BBC.
Контракт Антонио Рюдигера с «Челси» истекает 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне АПЛ 28-летний немец провёл 13 матчей, не отметившись результативными действиями.
- 17 марта 2021
-
14:37
-
14:33
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
13:55
-
13:53
-
13:43
-
13:43
-
13:40
-
13:25
-
13:25
-
13:19
-
13:10
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:48
-
12:34
-
12:31
-
12:27
-
12:19
-
12:00
-
11:57
-
11:47
-
11:41
-
11:30
-
11:23
-
11:10
-
10:59
-
10:55
-
10:48
-
10:40
-
10:35
-
10:18