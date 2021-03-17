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Рюдигер: летом я был близок к уходу из «Челси». Мной интересовались «ПСЖ» и «Тоттенхэм»

Рюдигер: летом я был близок к уходу из «Челси». Мной интересовались «ПСЖ» и «Тоттенхэм»
Футбол / Англия 0
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Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер рассказал, что прошлым летом был близок к уходу из клуба.

«В «Челси» никто не говорил мне, что я должен уйти. Но я был немного расстроен, потому что знал своё положение в команде.

Прошлым летом были действительно две команды, которые активно интересовались мной. Если честно, одной из этих команд был «Пари Сен-Жермен», в которой тогда работал Томас Тухель. Помимо предложения парижан, был ещё звонок от Жозе Моуринью, который звал меня в «Тоттенхэм Хотспур». Но в итоге ничего не произошло.

Теперь у меня всё идёт нормально, и я очень этому рад. Честно говоря, ко мне в «Челси» всегда хорошо относились.

Приоритет номер один для меня — продление контракта с синими. Но я сам не могу заключить контракт с клубом, поэтому должен ждать, чтобы увидеть, что произойдёт в дальнейшем. Все – и я, и клуб – знают, как сильно я люблю «Челси», так что всё зависит от людей, которые принимают подобные решения», – цитирует Рюдигера BBC.

Контракт Антонио Рюдигера с «Челси» истекает 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне АПЛ 28-летний немец провёл 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

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