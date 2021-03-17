Лучший бомбардир чемпионата Турции, отказавший «Краснодару», может оказаться в АПЛ

Нападающий турецкого «Хатайспора» Аарон Бупендза может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



По информации 90min, за выступлениями габонского футболиста следят «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед», «Лестер Сити», «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Бупендза мечтает выступать именно в АПЛ, постоянно расспрашивая об английском футболе партнёра по сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга, выступающего в лондонском «Арсенале».



В феврале стало известно, что «Краснодар» договорился с «Хатайспором» о трансфере Аарона Бупендзы за € 8 млн плюс 10 процентов от последующей продажи, но 24-летний футболист отказался от перехода в РПЛ.



Бупендза — лучший бомбардир нынешнего сезона чемпионата Турции. Габонец забил 18 голов в 26 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в € 7 млн.

Переход лучшего бомбардира чемпионата Турции в «Краснодар» сорвался