Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Лацио». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лучший бомбардир чемпионата Турции, отказавший «Краснодару», может оказаться в АПЛ

Лучший бомбардир чемпионата Турции, отказавший «Краснодару», может оказаться в АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий турецкого «Хатайспора» Аарон Бупендза может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации 90min, за выступлениями габонского футболиста следят «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед», «Лестер Сити», «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Бупендза мечтает выступать именно в АПЛ, постоянно расспрашивая об английском футболе партнёра по сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга, выступающего в лондонском «Арсенале».

В феврале стало известно, что «Краснодар» договорился с «Хатайспором» о трансфере Аарона Бупендзы за € 8 млн плюс 10 процентов от последующей продажи, но 24-летний футболист отказался от перехода в РПЛ.

Бупендза — лучший бомбардир нынешнего сезона чемпионата Турции. Габонец забил 18 голов в 26 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в € 7 млн.

Переход лучшего бомбардира чемпионата Турции в «Краснодар» сорвался
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021