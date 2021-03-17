«Дзюбе привет». Российская актриса выложила откровенные фотографии

Российская актриса Наталья Земцова выложила в свой «инстаграм» откровенные фотографии и упомянула нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
«Дзюбе привет», — подписала фотографии Земцова.
Напомним, в ноябре прошлого года в Сети появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. Впоследствии главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о решении не вызывать 32-летнего футболиста на матчи национальной команды, чтобы игроков ничто не отвлекало.
Напомним, что встреча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 17 марта. Начало игры – 20:00 мск. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги «армейцы» на выезде уступили тульскому «Арсеналу» (1:2), а сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (4:0). Московский ЦСКА (40) — на третьем месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45).
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