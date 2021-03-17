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«Спартак» закрепился на втором месте среди молодёжек. Лидер лиги «Краснодар» тоже выиграл

«Спартак» закрепился на втором месте среди молодёжек. Лидер лиги «Краснодар» тоже выиграл
Футбол / РПЛ 0
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В 18-м туре молодёжного первенства России «Тамбов» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Тамбове и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол был забит в начале матча, на восьмой минуте. Его автором стал защитник «быков» Сергей Волков.

«Краснодар», набрав 44 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице группы A молодёжного первенства.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
17 марта 2021, среда. 13:00 МСК
Тамбов-мол.
Тамбов
Окончен
0 : 1
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 Волков – 8'

В параллельном матче «Сочи» принимал «Спартак». Встреча прошла на поле академии хозяев в Сочи и завершилась со счётом 0:1.

Командам не удавалось забить на протяжении полутора таймов. На 72-й минуте победный гол красно-белых забил нападающий Николоз Кутателадзе.

«Спартак» набрал 39 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице. Ближайший преследователь «Ахмат» потерял очки.

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
17 марта 2021, среда. 13:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
0 : 1
Спартак-мол.
Москва
0:1 Кутателадзе – 73'

Результаты других матчей игрового дня в группе A:

«Ротор» — «Ахмат» — 0:0
«Динамо» — «Ростов» — 3:0
«Чертаново» — «Арсенал» — 0:4

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