«Спартак» закрепился на втором месте среди молодёжек. Лидер лиги «Краснодар» тоже выиграл

В 18-м туре молодёжного первенства России «Тамбов» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Тамбове и завершилась со счётом 0:1.
Единственный гол был забит в начале матча, на восьмой минуте. Его автором стал защитник «быков» Сергей Волков.
«Краснодар», набрав 44 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице группы A молодёжного первенства.
В параллельном матче «Сочи» принимал «Спартак». Встреча прошла на поле академии хозяев в Сочи и завершилась со счётом 0:1.
Командам не удавалось забить на протяжении полутора таймов. На 72-й минуте победный гол красно-белых забил нападающий Николоз Кутателадзе.
«Спартак» набрал 39 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице. Ближайший преследователь «Ахмат» потерял очки.
Результаты других матчей игрового дня в группе A:
«Ротор» — «Ахмат» — 0:0
«Динамо» — «Ростов» — 3:0
«Чертаново» — «Арсенал» — 0:4
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