Рональд де Бур: ван де Бек рассчитывал совсем на другое, когда переходил в «МЮ»

Бывший футболист сборной Нидерландов и амстердамского «Аякса» Рональд де Бур рассказал о ситуации вокруг полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.



«Я общался с людьми из «Аякса», и они сказали, что это неправда, будто ван де Бек хочет вернуться обратно. Он не просил о возвращении. Донни концентрируется на восстановлении после травмы голеностопа. Неправда, что он просил «Манчестер Юнайтед» отпустить его зимой.



Его агент говорил мне, что, конечно, ван де Бек недоволен тем, что почти не играет. При Уле-Гуннаре Сульшере он всего два раза выходил в старте, а Донни рассчитывал не на это, когда переезжал в Манчестер.



Он не переживает, но, конечно, хочет выходить на поле в каждом матче. Однако Донни не думает, что не сможет добиться успеха в «МЮ». Ему нужно оглянуться на прошедший год с вопросом: «Где я? Есть ли у меня шанс стать успешным тут? Если нет, мне нужно уйти».



Посмотрим, как он поступит в следующем году. Может, он останется в «Манчестер Юнайтед». Может произойти и так, что он уйдет в другой клуб, который будет заинтересован в его таланте. Но Донни вообще не паникует. Он говорил агенту, что очень счастлив в Англии, потому что клуб относится к нему наилучшим образом, он чувствует себя важным игроком.



В последнее время в «МЮ» только у Бруну Фернандеша не возникло проблем с адаптацией. Вопрос не в футболе, а в физике. В команде много разных футболистов, а за два года очень меняется уровень их выступлений. В Нидерландах ты можешь здорово работать с мячом, но быть не слишком хорошо развитым физически. Нужно дать ему время», – цитирует Рональда де Бура talkSPORT.

Донни ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за € 44 млн. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.



В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги и забил один гол.