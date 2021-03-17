РПЛ запустила систему добровольной идентификации болельщиков

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила о запуске системы добровольной идентификации болельщиков. Сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах нынешнего розыгрыша чемпионата.



«Это процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков, осуществляемый с помощью сервиса Премьер Pass. Система предлагает новые возможности при покупке билетов и посещении матчей РПЛ, включая специальные предложения от клубов. Наша цель – протестировать технологию взаимодействия лиги с клубами и сделать механизм идентификации максимально комфортным.



Мы убеждены, что обсуждаемая на государственном уровне система обязательной идентификации должна быть удобной для болельщиков. Если тестирование сервиса Премьер Pass пройдёт успешно, предложенные нами механизмы могут быть интегрированы в систему государственной регистрации – её параметры пока обсуждаются на уровне правительства и министерств.



При покупке билетов можно будет воспользоваться единым сервисом регистрации/авторизации на официальном сайте Премьер-Лиги. Для регистрации достаточно указать номер мобильного телефона и email. На сайтах клубов в разделах продажи билетов появится кнопка «Войти через Премьер-Лигу». Электронный билет будет оформлен с привязкой к учётной записи болельщика в системе идентификации РПЛ», — говорится в заявлении лиги.