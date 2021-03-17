Масалитин: после «Зенита» Гончаренко не уволят. Только если он опять не уедет на родину

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Зенит» — фаворит, все расклады в его пользу. У петербуржцев состав ровнее и дороже, хорошая скамейка, поставленная игра. «Зенит» в одно время бросало из стороны в сторону, но сейчас они поймали уверенность. ЦСКА будет очень тяжело — это последний шанс зацепиться за чемпионство.



Но у них есть Влашич, Рондон, непредсказуемый Эджуке — эти люди могут решить исход матча в пользу «армейцев». Если ЦСКА проиграет, то шансов на чемпионство почти не будет. «Зенит» своего тогда не отдаст. Отступать некуда. Возможно, проигрыш «Зенита» поможет больше «Спартаку», чем ЦСКА. «Спартак» показывает более содержательную игру на этом отрезке. Что касается Гончаренко, то он доработает чемпионат при любом раскладе. После игры Гончаренко не уволят, только если он опять не уедет на родину», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Экс-игрок ЦСКА: Гончаренко на своём месте, с ним «армейцы» борются за Лигу чемпионов