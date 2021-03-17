Андреас Бек: Тухель просит тебя отдать всё ради результата. Он очень требовательный

Защитник бельгийского «Эйпена» Андреас Бек рассказал о своём знакомстве с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем.



«Когда я приехал в «Штутгарт», Томас Тухель был тренером юниорской команды до 13 лет. Затем, когда мы стали чемпионами среди команд до 19 лет, он был помощником главного тренера. К тому времени наши отношения были похожи на отношения братьев, хотя он был на 10 лет старше меня. После этого я стал выступать за основной состав «Штутгарта», а затем и «Хоффенхайма», а он стал главным тренером сначала «Майнца», а затем «Боруссии Дортмунд». Мы много раз сталкивались с ним лицом к лицу.



Даже сейчас мы иногда переписываемся. Мне нравится, как он развивал свою карьеру. Он один из лучших тренеров мира. Тухель — особый персонаж с уникальной энергией. Он был сосредоточен на том, чтобы быть тренером мирового класса, и он стал именно таким. Сейчас Томас руководит одной из самых больших команд в мире, и всё же у меня всё ещё есть ощущение, что он только начал свою карьеру, что у него всё ещё впереди.

Я действительно восхищаюсь его умом. Томас был одним из лучших моих тренеров. Он учит футболистов играть тактически и технически. Кроме того, он отлично использует психологический аспект, являясь в этом смысле очень требовательным. Он просит тебя отдать всё ради достижения результата», — цитирует Бека Goal.com.

Андреас Бек с 2000 по 2008 год защищал цвета «Штутгарта». С 2008 по 2015 год он выступал за «Хоффенхайм», на протяжении нескольких сезонов являясь капитаном команды. На счету Бека 9 матчей в составе сборной Германии. Андреас является уроженцем Кемерово.