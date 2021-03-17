Андреас Бек: Тухель просит тебя отдать всё ради результата. Он очень требовательный

Защитник бельгийского «Эйпена» Андреас Бек рассказал о своём знакомстве с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем.
«Когда я приехал в «Штутгарт», Томас Тухель был тренером юниорской команды до 13 лет. Затем, когда мы стали чемпионами среди команд до 19 лет, он был помощником главного тренера. К тому времени наши отношения были похожи на отношения братьев, хотя он был на 10 лет старше меня. После этого я стал выступать за основной состав «Штутгарта», а затем и «Хоффенхайма», а он стал главным тренером сначала «Майнца», а затем «Боруссии Дортмунд». Мы много раз сталкивались с ним лицом к лицу.
Даже сейчас мы иногда переписываемся. Мне нравится, как он развивал свою карьеру. Он один из лучших тренеров мира. Тухель — особый персонаж с уникальной энергией. Он был сосредоточен на том, чтобы быть тренером мирового класса, и он стал именно таким. Сейчас Томас руководит одной из самых больших команд в мире, и всё же у меня всё ещё есть ощущение, что он только начал свою карьеру, что у него всё ещё впереди.
Я действительно восхищаюсь его умом. Томас был одним из лучших моих тренеров. Он учит футболистов играть тактически и технически. Кроме того, он отлично использует психологический аспект, являясь в этом смысле очень требовательным. Он просит тебя отдать всё ради достижения результата», — цитирует Бека Goal.com.
Андреас Бек с 2000 по 2008 год защищал цвета «Штутгарта». С 2008 по 2015 год он выступал за «Хоффенхайм», на протяжении нескольких сезонов являясь капитаном команды. На счету Бека 9 матчей в составе сборной Германии. Андреас является уроженцем Кемерово.
- 17 марта 2021
-
17:18
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:45
-
16:39
-
16:38
-
16:20
-
16:07
-
16:06
-
15:55
-
15:49
-
15:48
-
15:40
-
15:38
-
15:36
-
15:27
-
15:22
-
15:17
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:41
-
14:37
-
14:33
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
13:55
-
13:53
-
13:43
-
13:43
-
13:40