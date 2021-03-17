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ЦСКА и «Зенит» выиграли и продолжают лидировать в молодёжной лиге. «Локомотив» проиграл

ЦСКА и «Зенит» выиграли и продолжают лидировать в молодёжной лиге. «Локомотив» проиграл
Футбол / РПЛ 0
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В 18-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал УОР №5. Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счётом 3:0.

Успех «армейцам» принесли гол полузащитника Никиты Ермакова на 31-й минуте и дубль нападающего Владислава Яковлева, забившего на 73-й и 89-й минутах.

ЦСКА, набрав 46 очков, по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице группы B молодёжного первенства.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
17 марта 2021, среда. 13:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Окончен
3 : 0
УОР №5
Егорьевск
1:0 Ермаков – 31'   2:0 Яковлев – 73'   3:0 Яковлев – 89'

В параллельном матче «Урал» принимал «Зенит». Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:4.

У гостей дубль оформил нападающий Никита Терещук, ещё по голу забили полузащитники Евгений Ким и Кирилл Щетинин. Хозяева ответили точным ударом хавбека Павла Макарова с пенальти и голом его партнёра по средней линии Антона Чебыкина.

«Зенит», как и ЦСКА, набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «армейцам» по дополнительным показателям.

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
17 марта 2021, среда. 13:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
Окончен
2 : 4
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0:1 Ким – 24'   1:1 Макаров – 32' (пен)   1:2 Терещук – 52'   1:3 Терещук – 71'   1:4 Щетинин – 73'   2:4 Чебыкин – 85'

Также сегодня встречались «Строгино» и «Локомотив». Матч прошёл на стадионе «Янтарь» в Москве, итоговый счёт — 3:1.

В составе хозяев по голу забили защитники Глеб Родионов (с пенальти) и Игорь Соколов и полузащитник Александр Канаплин. У гостей отличился хавбек Иван Котельников, а доигрывали матч «железнодорожники» в меньшинстве.

«Локомотив» с 36 очками в активе по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице. Из-за поражения отставание от лидеров первенства увеличилось до 10 очков.

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
17 марта 2021, среда. 13:00 МСК
Строгино-мол.
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив-мол.
Москва
1:0 Родионов – 54' (пен)   2:0 Соколов – 69'   2:1 Котельников – 78'   3:1 Канаплин – 88'
Удаления: нет / Касимов – 80'

Результаты параллельных матчей тура в группе B:

«Уфа» — Академия футбола им. Ю. Коноплёва — 2:1
«Рубин» — «Химки» — 1:0

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