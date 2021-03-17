ЦСКА и «Зенит» выиграли и продолжают лидировать в молодёжной лиге. «Локомотив» проиграл

В 18-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал УОР №5. Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счётом 3:0.
Успех «армейцам» принесли гол полузащитника Никиты Ермакова на 31-й минуте и дубль нападающего Владислава Яковлева, забившего на 73-й и 89-й минутах.
ЦСКА, набрав 46 очков, по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице группы B молодёжного первенства.
В параллельном матче «Урал» принимал «Зенит». Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:4.
У гостей дубль оформил нападающий Никита Терещук, ещё по голу забили полузащитники Евгений Ким и Кирилл Щетинин. Хозяева ответили точным ударом хавбека Павла Макарова с пенальти и голом его партнёра по средней линии Антона Чебыкина.
«Зенит», как и ЦСКА, набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «армейцам» по дополнительным показателям.
Также сегодня встречались «Строгино» и «Локомотив». Матч прошёл на стадионе «Янтарь» в Москве, итоговый счёт — 3:1.
В составе хозяев по голу забили защитники Глеб Родионов (с пенальти) и Игорь Соколов и полузащитник Александр Канаплин. У гостей отличился хавбек Иван Котельников, а доигрывали матч «железнодорожники» в меньшинстве.
«Локомотив» с 36 очками в активе по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице. Из-за поражения отставание от лидеров первенства увеличилось до 10 очков.
Результаты параллельных матчей тура в группе B:
«Уфа» — Академия футбола им. Ю. Коноплёва — 2:1
«Рубин» — «Химки» — 1:0
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