Широков: не нравится, как играет Промес. «Спартаку» нужен игрок, двигающий мяч в атаку

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал выступление нападающего «Спартака» Квинси Промеса и форварда Александра Соболева.



«Соболев играет здорово, с душой и сердцем, стелется в подкатах на 85-й минуте. Но нужно стабильно провести полтора-два чемпионата. Олегу Ивановичу Романцеву не нравится, что он часто падает? Олег Иванович — монстр тренерского цеха, ему виднее. Спорить не буду. Думаю, у Олега Ивановича бы Соболев не падал. Но он парень умный, возьмет на заметку эти слова.



Пока не нравится, как играет Промес. По физике всё хорошо, но не хватает игрового тонуса. Из центра штрафной ударил в небеса. В хорошем состоянии бы положил в ворота. Но Квинси больше завершитель, чем разыгрывающий. Нужен игрок, который будет двигать мяч в атаку — как был Фернандо. Хотя мне Умяров нравится», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Широков – о составе сборной: возьмите меня, я тоже 25-м посижу, премиальные неплохие