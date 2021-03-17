Серхио Агуэро пожаловался на одноклубников после матча Лиги чемпионов с «Боруссией»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро остался недоволен своими одноклубниками после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0).



Как сообщает Mirror, после матча Агуэро, направляясь с недовольным видом в раздевалку, сказал одному из членов персонала «Манчестер Сити»: «Они не дают мне пас». Аргентинец вышел на замену на 75-й минуте и не отметился результативными действиями.



Контракт 32-летнего форварда с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что контракт с Агуэро согласовала каталонская «Барселона».

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. 32-летний футболист в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в восьми матчах и забил один гол. В Лиге чемпионов на счету Серхио пять матчей и два забитых мяча.