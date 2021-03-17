Дель Боске: Месси доказал, что он лучший футболист в истории

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске поделился мыслями о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны». Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с каталонским клубом истекает этим летом.



«Я чувствую привязанность к клубу, где провёл 36 лет. Это «Реал». Но я не могу осуждать других за то, что они меняют команды. Главное, чтобы они были профессионалами, бились за клуб и чувствовали радость от того, что делают.



Месси показал, что сделал для своего клуба, и доказал, что он лучший игрок в истории мирового футбола. Для него было бы идеально остаться в «Барселоне», но каждый делает так, как посчитает нужным», — цитирует дель Боске Marca со ссылкой на Twitch-канал Anonymouscafe.

Агуэро — идеальный трансфер для «Барселоны». Он уговорит Месси остаться и усилит команду Тот редкий случай, когда в успешности перехода нет никаких сомнений.