Дель Боске: Месси доказал, что он лучший футболист в истории
Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске поделился мыслями о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны». Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с каталонским клубом истекает этим летом.
«Я чувствую привязанность к клубу, где провёл 36 лет. Это «Реал». Но я не могу осуждать других за то, что они меняют команды. Главное, чтобы они были профессионалами, бились за клуб и чувствовали радость от того, что делают.
Месси показал, что сделал для своего клуба, и доказал, что он лучший игрок в истории мирового футбола. Для него было бы идеально остаться в «Барселоне», но каждый делает так, как посчитает нужным», — цитирует дель Боске Marca со ссылкой на Twitch-канал Anonymouscafe.
Агуэро — идеальный трансфер для «Барселоны». Он уговорит Месси остаться и усилит команду
Тот редкий случай, когда в успешности перехода нет никаких сомнений.
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
17:18
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:45
-
16:39
-
16:38
-
16:20
-
16:07
-
16:06
-
15:55
-
15:49
-
15:48
-
15:40
-
15:38
-
15:36
-
15:27
-
15:22
-
15:17
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:41
-
14:37
-
14:33
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
13:55
-
13:53
-
13:43
-
13:43
-
13:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам