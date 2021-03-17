«Люблю тебя, мой ангел». Иван Игнатьев простился с матерью

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев простился со своей матерью, которая скончалась сегодня, 17 марта.



Форвард опубликовал на своей странице в «Инстаграме» несколько совместных фото с мамой и написал: «Я тебя люблю, мой ангел. Ты у меня самая лучшая».



Ранее казанский «Рубин» выразил соболезнования в связи со смертью мамы Игнатьева.



В нынешнем сезоне Игнатьев провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два гола (оба — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. В декабре 2019 года казанский «Рубин» заплатил «Краснодару» за Игнатьева почти € 7 млн. Сообщалось, что казанский клуб может отдать игрока в аренду. Действующий контракт нападающего с «Рубином» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Умерла мама Ивана Игнатьева