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«Люблю тебя, мой ангел». Иван Игнатьев простился с матерью

«Люблю тебя, мой ангел». Иван Игнатьев простился с матерью
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев простился со своей матерью, которая скончалась сегодня, 17 марта.

Форвард опубликовал на своей странице в «Инстаграме» несколько совместных фото с мамой и написал: «Я тебя люблю, мой ангел. Ты у меня самая лучшая».

Ранее казанский «Рубин» выразил соболезнования в связи со смертью мамы Игнатьева.

В нынешнем сезоне Игнатьев провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два гола (оба — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. В декабре 2019 года казанский «Рубин» заплатил «Краснодару» за Игнатьева почти € 7 млн. Сообщалось, что казанский клуб может отдать игрока в аренду. Действующий контракт нападающего с «Рубином» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Умерла мама Ивана Игнатьева
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