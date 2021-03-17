Жена Мамаева: решили с Пашей разойтись, как человеки. Мясорубки не будет

Алана Мамаева, супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева, рассказала подробности расставания со спортсменом.

«Мы нормально общаемся. Вы хотите мясорубки? Её не будет. Мы нормально решили разойтись, как человеки. Мне не нужно было ничего проверять, у нас с Пашей совершенно другие отношения. Мы честно и открыто поговорили друг с другом, пришли к мнению, что не будем сейчас заниматься ерундой, спокойно разведёмся и всё. А дальше будем каждый продолжать свою жизнь.



Таблетки никакие не принимаю. Были мысли тоже ему изменить, чтобы сделать больно. Но потом передумала. Я не поторопилась — скорее, задержалась. Принимаю решение самостоятельно, и мне для этого не нужно мнение общественности, знакомых, друзей или кого-то ещё. Одна я никогда не буду, буду жить так же, как и раньше. Найдёт он или нет — его дело. Со мной будут и попугаи, и собаки, и всё остальное. У Паши будут тренировки, и он один физически не сможет содержать собак», — сказала Мамаева в прямом эфире в «Инстаграме».