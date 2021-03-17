Винисиус: Роналду — легенда «Реала». В клубе ему всегда будут рады

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в мадридский клуб.
«Криштиану — легенда „Реала“. Он много добился с этой командой. Я не могу сказать много, потому что не знаю, что происходит, но в „Реале“ ему всегда будут рады», — приводит слова Винисиуса ESPN.
Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», Криштиану стал обладателем четырёх «Золотых мячей».
Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил 23 гола и отдал две результативные передачи.
- 17 марта 2021
-
19:00
-
18:59
-
18:45
-
18:43
-
18:33
-
18:32
-
18:21
-
18:20
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
17:54
-
17:50
-
17:49
-
17:18
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:45
-
16:39
-
16:38
-
16:20
-
16:07
-
16:06
-
15:55
-
15:49
-
15:48
-
15:40
-
15:38
-
15:36
-
15:27
-
15:22
-
15:17