Винисиус: Роналду — легенда «Реала». В клубе ему всегда будут рады

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в мадридский клуб.



«Криштиану — легенда „Реала“. Он много добился с этой командой. Я не могу сказать много, потому что не знаю, что происходит, но в „Реале“ ему всегда будут рады», — приводит слова Винисиуса ESPN.



Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», Криштиану стал обладателем четырёх «Золотых мячей».



Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил 23 гола и отдал две результативные передачи.

Директор «Реала» — о возможном возвращении Роналду: посмотрим, что будет