ЦСКА повесил в раздевалке футболку болельщиков с 12-м номером

Московский ЦСКА повесил в домашней раздевалке футболку с 12-м номером, на которой написано «Болельщики ЦСКА».
«12-й номер всегда с командой! Теперь и в домашней раздевалке. Место рядом с капитаном закреплено за нашими болельщиками», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Ранее ЦСКА выпустил видеоролик с бывшим голкипером «армейцев» Сергеем Чепчуговым. Клуб подшутил над «Зенитом», который забыл привезти с собой комплекты игровой формы для футболистов на встречу с «Рубином» (1:2).
Напомним, что встреча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 17 марта. Начало игры – 20:00 мск. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги «армейцы» на выезде уступили тульскому «Арсеналу» (1:2), а сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (4:0). Московский ЦСКА (40) — на третьем месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45).
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