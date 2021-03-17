Погба попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте опубликовала заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом».



В список, состоящий из 21 футболиста, попал полузащитник Поль Погба. Напомним, французский футболист получил травму в матче чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:3), который состоялся 6 февраля.



Заявка «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Хендерсон, Грант, Линделёф, Магуайр, Шоу, Теллес, Туанзебе, Ван-Биссака, Уилльямс, Амад, Фернандеш, Фред, Джеймс, Матич, Мактоминай, Погба, ван де Бек, Кавани, Гринвуд, Рашфорд.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 18 марта, в Милане (Италия). Начало матча — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.