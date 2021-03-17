Погба попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом»
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте опубликовала заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом».
В список, состоящий из 21 футболиста, попал полузащитник Поль Погба. Напомним, французский футболист получил травму в матче чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:3), который состоялся 6 февраля.
Заявка «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Хендерсон, Грант, Линделёф, Магуайр, Шоу, Теллес, Туанзебе, Ван-Биссака, Уилльямс, Амад, Фернандеш, Фред, Джеймс, Матич, Мактоминай, Погба, ван де Бек, Кавани, Гринвуд, Рашфорд.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 18 марта, в Милане (Италия). Начало матча — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.
Погба: сегодня я Поль Погба, но завтра я — никто. Надо пользоваться известностью во благо
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
19:00
-
18:59
-
18:45
-
18:43
-
18:33
-
18:32
-
18:21
-
18:20
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
17:54
-
17:50
-
17:49
-
17:18
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:45
-
16:39
-
16:38
-
16:20
-
16:07
-
16:06
-
15:55
-
15:49
-
15:48
-
15:40
-
15:38
-
15:36
-
15:27
-
15:22
-
15:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам