ЦСКА — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Сигурдссон, Бохинен, Чалов, Шкурин.

«Зенит»: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

Запасные: Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Шамкин, Малком.

Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (45) лидирует в первенстве.