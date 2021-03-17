«Ахмат» — «Арсенал» Т: составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы грозненского «Ахмата» и тульского «Арсенала» на матч 23-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семёнов, Ненахов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин.
Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель Ромеро, Нижич, Х. Кадыров, Садулаев, Адуев, Янку, А. Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.
«Арсенал» Т: Шамов, Григалава, Сокол, Рассказов, Ткачёв, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Комбаров, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Коновалов, К. Кангва, Э. Кангва, Ковалёв, Луценко, Панченко.
- 17 марта 2021
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