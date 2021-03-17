«Торино» вырвал победу у «Сассуоло», уступая со счётом 0:2 после первого тайма

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Сассуоло». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На 6-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди. На 38-й минуте Берарди оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. На 77-й минуте встречи форвард «Торино» Симоне Дзадза сократил отставание хозяев в счёте. На 86-й минуте матча счёт сравнял полузащитник туринской команды Роландо Мандрагора. В компенсированное время встречи Дзадза оформил дубль и вывел «Торино» вперёд.



«Торино» набрал 23 очка и поднялся на 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Сассуоло» (39) — на 8-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65).