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«Торино» вырвал победу у «Сассуоло», уступая со счётом 0:2 после первого тайма

«Торино» вырвал победу у «Сассуоло», уступая со счётом 0:2 после первого тайма
Футбол / Италия 0
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В матче 24-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Сассуоло». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 6-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди. На 38-й минуте Берарди оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. На 77-й минуте встречи форвард «Торино» Симоне Дзадза сократил отставание хозяев в счёте. На 86-й минуте матча счёт сравнял полузащитник туринской команды Роландо Мандрагора. В компенсированное время встречи Дзадза оформил дубль и вывел «Торино» вперёд.

«Торино» набрал 23 очка и поднялся на 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Сассуоло» (39) — на 8-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65).

Италия - Серия А. 24-й тур
17 марта 2021, среда. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
3 : 2
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Берарди – 6'   0:2 Берарди – 38'   1:2 Дзадза – 77'   2:2 Мандрагора – 86'   3:2 Дзадза – 90+2'
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