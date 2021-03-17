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В Болгарии игроки во время матча дали пощечину судье и выгнали его на парковку

В Болгарии игроки во время матча дали пощечину судье и выгнали его на парковку
Футбол / Прочие турниры 0
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В матче 10-го тура четвёртого дивизиона Болгарии произошёл конфликт между футболистами и главным арбитром встречи «Костинброд» — «Торнадо» Безден, сообщает «Топ спорт».

Матч «Костинброд» — «Торнадо» был прерван на 21-й минуте при счёте 1:0 в пользу хозяев. Бывший игрок сборной Болгарии Калоян Караджинов, выступающий за «Торнадо,» в агрессивной форме потребовал от арбитра объяснений после одного из эпизодов. Арбитр Василий Цоклинов показал жёлтую карточку Караджинову. После этого капитан гостей Георгий Георгиев попытался выбить карточку из руки судьи.

Затем Караджинов дал арбитру пощечину. Цоклинов побежал в раздевалку, преследуемый другими игроками «Торнадо». Убегая с поля, арбитр дал свисток о прекращении встречи, и скрылся от разгневанных футболистов на парковке стадиона.

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