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«Бавария» — «Лацио». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
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«Бавария» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Бавария» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0
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Сегодня, 17 марта, состоится матч «Бавария» — «Лацио». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Лацио».

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Ассистенты — Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Овидиу Хацеган.

Первая встреча команд, состоявшаяся 23 февраля, завершилась победой «Баварии» со счётом 4:1. Голы за мюнхенский клуб забили Роберт Левандовски, Джамал Мусиала, Лерой Зане и Франческо Ачерби, отправивший мяч в собственные ворота.

«Бавария» заняла первое место в группе А. Римский «Лацио» занял второе место в турнирной таблице группы F, уступив дортмундской «Боруссии».

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