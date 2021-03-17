Форвард «Ливерпуля» Ориги может перейти в дортмундскую «Боруссию»
Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Football Insider.
По информации источника, в услугах 25-летнего бельгийского футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия». Ожидается, что мерсисайдский клуб согласится продать права на Ориги за € 14 млн.
Ориги перешёл в «Ливерпуль» в 2014 году из «Лилля», после чего провёл во Франции ещё один год на правах аренды. Впоследствии футболист уходил за игровой практикой в «Вольфсбург». С мерсисайдцами бельгийский форвард стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В нынешнем сезоне Ориги принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
«Интеру» предложили арендовать у «Ливерпуля» Дивока Ориги
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