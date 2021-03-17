«Ростов» разгромил «Ротор» в гостевом матче РПЛ

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» проиграл «Ростову». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
На 4-й минуте матча судья из-за офсайда отменил гол «Ротора». Спустя четыре минуты форвард «Ростова» Али Соу не реализовал пенальти. В конце первого тайма Армин Гигович открыл счёт. Ростовчане разыграли угловой через передачу накоротке, далее прошла подача в штрафную, где хозяева заблокировали сразу два удара Денниса Хаджикадунича, но отскок на Гиговича привёл к расстрелу ворот. Судья посмотрел видеоповтор на предмет игры рукой Максима Осипенко, но не стал отменять гол.
На 59-й минуте Понтус Альмквист увеличил преимущество «Ростова». Спустя три минуты Соу довёл счёт до разгромного. В добавленное время Александр Саплинов забил четвёртый мяч.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогали ему ассистенты Дмитрий Чельцов и Илья Елеференко. Резервный рефери — Сергей Куликов.
«Ротор», набрав 18 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на шестой строчке.
- 17 марта 2021
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