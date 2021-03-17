Начало матча ЦСКА — «Зенит» задержали из-за трансляции игры «Ротор» — «Ростов»

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» начался на несколько минут позже запланированного. Судья дал стартовый свисток только после того, как закончилась трансляция матча «Ротор» — «Ростов» (0:4).

Встреча в Волгограде длилась дольше запланированного, поскольку в первом тайме встречи было сыграно на 11 минут больше.

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (45) лидирует в первенстве.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный рефери — Павел Шадыханов. Отвечает за VAR Игорь Панин, его ассистент — Антон Аверьянов.