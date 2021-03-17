Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Лацио». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Селюк: стоило покричать про судей – и лишний раз против «Ростова» не свистнут

Селюк: стоило покричать про судей – и лишний раз против «Ростова» не свистнут
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Ростов» (0:4).

«Ростов» выиграл заслуженно. Да, созидания у «Ротора» нет, можно не рассчитывать, что они забьют. Второй тайм доказал, что «Ростов» победил по делу – полность перебегал хозеяев. Но если бы гол Гогуа в начале игры засчитали – это могло бы изменить ситуацию. Но все взяли за моду осуждать судей – Червиченко сказал, что могут не поехать на матч, и судьи чувствуют себя виноватыми. Стоило покричать про судей – и лишний раз против «Ростова» не свистнут.

Пару раз показали замедленный повтор отменённого гола Гогуа «Ростову». По нему не видно, что был офсайд. В Европе в таких случаях показывают офсайд со всех камер – сверху, сбоку, даже 3D есть. Неужели нельзя сделать у нас нормальные трансляции? У меня ощущение, что Гогуа выбегал из-за защитника и офсайда у него не было», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Ростов» разгромил «Ротор» в гостевом матче РПЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021