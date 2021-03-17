Селюк: стоило покричать про судей – и лишний раз против «Ростова» не свистнут

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Ростов» (0:4).
«Ростов» выиграл заслуженно. Да, созидания у «Ротора» нет, можно не рассчитывать, что они забьют. Второй тайм доказал, что «Ростов» победил по делу – полность перебегал хозеяев. Но если бы гол Гогуа в начале игры засчитали – это могло бы изменить ситуацию. Но все взяли за моду осуждать судей – Червиченко сказал, что могут не поехать на матч, и судьи чувствуют себя виноватыми. Стоило покричать про судей – и лишний раз против «Ростова» не свистнут.
Пару раз показали замедленный повтор отменённого гола Гогуа «Ростову». По нему не видно, что был офсайд. В Европе в таких случаях показывают офсайд со всех камер – сверху, сбоку, даже 3D есть. Неужели нельзя сделать у нас нормальные трансляции? У меня ощущение, что Гогуа выбегал из-за защитника и офсайда у него не было», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 17 марта 2021
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