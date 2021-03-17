«Зенит» запустил новое шоу. «Динамо» потроллило петербуржцев в «Твиттере»
«Зенит» запустил шоу «Дайджест» на клубном телевидении, в котором ведущая будет рассказывать о новостях петербургского клуба.
«Сине-бело-голубые представляют главную премьеру сезона — новое шоу «Зенит-ТВ», благодаря которому вы узнаете самые главные и самые свежие новости из расположения петербургского клуба. Ведущая — неподражаемая Алина Титова», — говорится в сообщении «твиттера» «Зенита».
В «твиттере» московского «Динамо» потроллили петербургский клуб, пошутив о схожести нового шоу «Зенита» с программой «В сборе», которая выходила на клубном канале бело-голубых зимой.
«Динамо», набрав 36 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (45) лидирует в первенстве.
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