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«Зенит» запустил новое шоу. «Динамо» потроллило петербуржцев в «Твиттере»

«Зенит» запустил новое шоу. «Динамо» потроллило петербуржцев в «Твиттере»
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» запустил шоу «Дайджест» на клубном телевидении, в котором ведущая будет рассказывать о новостях петербургского клуба.

«Сине-бело-голубые представляют главную премьеру сезона — новое шоу «Зенит-ТВ», благодаря которому вы узнаете самые главные и самые свежие новости из расположения петербургского клуба. Ведущая — неподражаемая Алина Титова», — говорится в сообщении «твиттера» «Зенита».

В «твиттере» московского «Динамо» потроллили петербургский клуб, пошутив о схожести нового шоу «Зенита» с программой «В сборе», которая выходила на клубном канале бело-голубых зимой.

«Динамо», набрав 36 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (45) лидирует в первенстве.

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