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ЦСКА — «Зенит»: Рондон открыл счёт

ЦСКА — «Зенит»: Рондон открыл счёт
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Саломон Рондон открыл счёт в первом тайме матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

На 29-й минуте форвард ЦСКА Чидера Эджуке ушёл от защитника, вошёл в штрафную и навесил на голову Рондона, который стоя замкнул передачу.

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (45) лидирует в первенстве. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный рефери — Павел Шадыханов. Отвечает за VAR Игорь Панин, его ассистент — Антон Аверьянов.

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