ЦСКА — «Зенит»: Дзюба сравнял счёт

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 35-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте встречи нападающий «Зенита» Артём Дзюба сравнял счёт. Результативную передачу отдал хавбек санкт-петербургской команды Далер Кузяев.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный рефери — Павел Шадыханов. Отвечает за VAR Игорь Панин, его ассистент — Антон Аверьянов.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (45) лидирует в первенстве.