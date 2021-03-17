Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Лацио». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА — «Зенит»: Дзюба не забил пенальти, назначенный за игру Фернандеса рукой

ЦСКА — «Зенит»: Дзюба не забил пенальти, назначенный за игру Фернандеса рукой
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не реализовал пенальти в матче с ЦСКА. Счёт игры — 1:1, идёт первый тайм.

В конце первого тайма Сердар Азмун получил мяч от Караваева, и после его удара в ногу Фернандеса мяч отскочил в руку российского бразильца. После вмешательства VAR арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Дзюбы, однако после этого судья собирался попросить перебить пенальти. Акинфеев после споров с арбитром получил жёлтую карточку, 11-метровый перебит не был.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный рефери — Павел Шадыханов. Отвечает за VAR Игорь Панин, его ассистент — Антон Аверьянов.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (45) лидирует в первенстве.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021