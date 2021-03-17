ЦСКА — «Зенит»: Дзюба не забил пенальти, назначенный за игру Фернандеса рукой

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не реализовал пенальти в матче с ЦСКА. Счёт игры — 1:1, идёт первый тайм.

В конце первого тайма Сердар Азмун получил мяч от Караваева, и после его удара в ногу Фернандеса мяч отскочил в руку российского бразильца. После вмешательства VAR арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Дзюбы, однако после этого судья собирался попросить перебить пенальти. Акинфеев после споров с арбитром получил жёлтую карточку, 11-метровый перебит не был.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный рефери — Павел Шадыханов. Отвечает за VAR Игорь Панин, его ассистент — Антон Аверьянов.



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (45) лидирует в первенстве.