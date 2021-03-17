ЦСКА — «Зенит»: Вендел вывел гостей вперёд, забив в девятку
Полузащитник «Зенита» Вендел вывел петербуржцев вперёд в матче с ЦСКА. Счёт — 2:1, идёт второй тайм.
На 50-й минуте после вброса из-за боковой линии нападающий «Зенита» Артём Дзюба скинул мяч в штрафной на Вендела, который потрясающим ударом пробил в дальнюю девятку.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный рефери — Павел Шадыханов. Отвечает за VAR Игорь Панин, его ассистент — Антон Аверьянов.
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (45) лидирует в первенстве.
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