ЦСКА — «Зенит»: Ахметов получил красную карточку за фол в центре поля

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов получил красную карточку в начале второго тайма матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

На 52-й минуте Ахметов в центре поля очень жёстко сыграл в ногу полузащитника Далера Кузяева. После вмешательства VAR судья показал хавбеку ЦСКА красную карточку. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный рефери — Павел Шадыханов. Отвечает за VAR Игорь Панин, его ассистент — Антон Аверьянов.



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (45) лидирует в первенстве.