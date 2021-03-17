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Карпин: наш первый гол «Ротору» нельзя было засчитывать

Карпин: наш первый гол «Ротору» нельзя было засчитывать
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча с «Ротором» (4:0) высказался о судействе.

«После игры мне показали повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать», — цитирует Карпина «РБ-Спорт».

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» проиграл «Ростову». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В конце первого тайма Армин Гигович открыл счёт. Ростовчане разыграли угловой через передачу накоротке, далее прошла подача в штрафную, где хозяева заблокировали сразу два удара Денниса Хаджикадунича, но отскок на Гиговича привёл к расстрелу ворот. Судья посмотрел видеоповтор на предмет игры рукой Максима Осипенко, но не стал отменять гол.

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