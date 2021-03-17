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Паулу Фонсека отклонил предложение возглавить «Спартак»

Паулу Фонсека отклонил предложение возглавить «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не сменит Доменико Тедеско на посту наставника «Спартака», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, московский клуб предлагал должность португальскому специалисту, однако Фонсека отклонил предложение. Отмечается, что Фонсека сосредоточен на работе в «Роме» и планирует продолжить тренерскую деятельность в Риме. Действующее соглашение португальца с «Ромой» рассчитано до лета 2021 года. Контракт будет автоматически продлён, если римская команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/2021.

Напомним, в конце 2020 года Тедеско объявил, что покинет «Спартак» после текущего сезона. Московский клуб набрал 41 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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