«Челси» — «Атлетико»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала ЛЧ
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Зума, Хаверц, Джеймс, Канте, Зиеш, Ковачич, Вернер.
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди, Льоренте, Сауль, Коке, Карраско, Фелиш, Суарес.
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