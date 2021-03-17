«Бавария» — «Лацио»: составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Лацио» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Лацио».



«Бавария»: Нюбель, Боатенг, Алаба, Павар, Эрнандес, Горецка, Киммих, Зане, Мюллер, Гнабри, Левандовски.



«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Марушич, Эскаланте, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Фарес, Лаццари, Корреа, Мурики.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Ассистенты — Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Овидиу Хацеган.



Первая встреча команд, состоявшаяся 23 февраля, завершилась победой «Баварии» со счётом 4:1. Голы за мюнхенский клуб забили Роберт Левандовски, Джамал Мусиала, Лерой Зане и Франческо Ачерби, отправивший мяч в собственные ворота.