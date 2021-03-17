Сульшер в преддверии матча с «Миланом» рассказал об изменениях в составе «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом» рассказал об изменениях в составе манкунианцев.
«Мы рады, что в основную группу вернулись Донни ван де Бек, Поль Погба и Давид де Хеа. Это важные и определяющие игроки.
К сожалению Эдинсон Кавани во время сегодняшней тренировки почувствовал дискомфорт, и, похоже, не готов лететь с нами в Италию.
Эрик Бейи сегодня был на обследовании. Он мог бы сказать, что готов играть, но сегодня он не тренировался с нами», – приводит слова Сульшера официальный сайт манкунианцев.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт в четверг, 18 марта, на домашнем стадионе «россонери» «Сан-Сиро». Начало — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.
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