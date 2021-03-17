Моуринью: исход противостояния с загребским «Динамо» ещё под вопросом

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о сопернике «шпор» по 1/8 финала Лиги Европы загребском «Динамо».
«Я не думаю, что у нас такое уж большое преимущество. Исход противостояния всё ещё под вопросом.Надо подходить к ответному матчу с мыслью о том, что нам всё ещё нужно добиться положительного результата. Если мы уступим 0:1, 1:2 или 1:3, мы все равно пройдем дальше, но пройдем дальше вопреки поражению. Меня это совсем не обрадует. Поэтому я хочу, чтобы и футболисты думали так же. Мы будем не защищать уже имеющийся счёт, а играть на победу», – цитирует португальского специалиста The Independent.
Матч «Динамо Загреб» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт в четверг, 18 марта, в столице Хорватии. Начало — в 20:55 мск. Первая встреча завершилась победой «шпор» со счётом 2:0.
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