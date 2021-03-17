Сульшер: победы в кубках — желание тренеров потешить своё эго

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос об отсутствии трофеев во время его работы с манкунианцами.



«Когда я смотрю на рабочую культуру, то чувствую большой прогресс в ежедневной рутине, каждодневной работе. Футболисты показывают те качества, которые мы хотим видеть. Многие вещи стали лучше. Мы набрали на 12 очков больше, чем у нас было на этой же стадии в прошлом сезоне. Конечно, все в «МЮ» нацеливаются на трофеи. Но, как мы уже говорили, иногда за кубками и ризами могут скрываться факты, которые происходят в клубе. Если вы действительно прогрессируете, то это отражается на вашем месте в турнирной таблице чемпионата.



Иногда кубковые турниры – это вопрос везения. Может случится так, что вашей команде не везёт. Например, с жеребьевкой. Исход разных матчей зависит от множества факторов. Но мы нацеливаемся на победы. Это причина, по которой мы играем в футбол. В «Манчестер Юнайтед» ты всегда нацелен на трофеи. Я уже два с половиной года являюсь главным тренером «МЮ». В начале пути я много раз говорил, что клубу нужна большая перестройка. По моему мнению, прогресс виден через место в турнирной таблице. Это базовая вещь, через которую видно, способен ли ты справляться со взлётами и падениями.



Любой кубковый турнир может дать тебе трофей, но иногда это в большей степени желание тренеров потешить своё эго: «Мы наконец-то выиграли что-то». Нам же нужно видеть прогресс. Если мы будем достаточно хорошо выступать и прогрессировать, то трофеи в конце концов вернутся в клуб. Но это не работает так. Титул не заявит о нашем полноценном возвращении на верх. Это постепенный процесс. Нам нужно стабильно находиться на лидирующих ролях в АПЛ. Иногда кубковые турниры могут прикрывать тот факт, что у вас есть некоторые проблемы», – приводит слова Сульшера Manchester Evening News.



«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая на 14 очков от лидера -«Манчестер Сити».

Сульшер в преддверии матча с «Миланом» рассказал об изменениях в составе «МЮ»