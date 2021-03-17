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Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА

Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с ЦСКА (3:2).

«Нервная игра. Неплохо начали, были хорошие моменты. Не забили, получили гол. Но правильно отреагировали, второй тайм начали хорошо. Удаление упростило нашу жизнь, к сожалению, в концовке привезли себе ненужный пенальти. Но хорошо, что всё закончилось в нашу пользу.

Прошлые забитые пенальти Артёма дают ему право бить и после промахов. Он мог бить и в прошлом матче, но отдал право Азмуну. Нет такого правила, что если один не забил, то уступаешь другому. Артём чувствовал себя уверенно. По следующим матчам посмотрим», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

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