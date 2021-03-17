Эджуке: ЦСКА не удалось показать свой лучший футбол в матче с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:3).
«Понимали, против кого мы сегодня играем. Пытались с первых минут показывать свой лучший футбол. К сожалению, не удалось, но мы бились до конца. Мне понадобилось время для адаптации, но я уже понял уровень чемпионата, какие здесь игроки. Пытаюсь прибавлять с каждым днём, расти на тренировках и играх. Понимаю, куда я попал. Пытаюсь прибавлять.
У нас есть химия, мы все партнёры по команде. Мне без разницы с кем играть: Рондон или Чалов. Мне одинаково комфортно с обоими. Я верю и хорошо оцениваю наши шансы. Не так важно, на каком месте мы окажемся, главное, что мы будем играть до конца. Уверен, что у нас есть все шансы», — передаёт слова Эджуке корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 17 марта 2021
-
23:47
-
23:44
-
23:38
-
23:35
-
23:32
-
23:28
-
23:28
-
23:26
-
23:19
-
23:07
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:57
-
22:51
-
22:47
-
22:44
-
22:40
-
22:40
-
22:33
-
22:32
-
22:29
-
22:26
-
22:19
-
22:16
-
22:14
-
22:12
-
22:07
-
22:04
-
22:01
-
21:54
-
21:47
-
21:47
-
21:36
-
21:35