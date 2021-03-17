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Эджуке: ЦСКА не удалось показать свой лучший футбол в матче с «Зенитом»

Эджуке: ЦСКА не удалось показать свой лучший футбол в матче с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:3).

«Понимали, против кого мы сегодня играем. Пытались с первых минут показывать свой лучший футбол. К сожалению, не удалось, но мы бились до конца. Мне понадобилось время для адаптации, но я уже понял уровень чемпионата, какие здесь игроки. Пытаюсь прибавлять с каждым днём, расти на тренировках и играх. Понимаю, куда я попал. Пытаюсь прибавлять.

У нас есть химия, мы все партнёры по команде. Мне без разницы с кем играть: Рондон или Чалов. Мне одинаково комфортно с обоими. Я верю и хорошо оцениваю наши шансы. Не так важно, на каком месте мы окажемся, главное, что мы будем играть до конца. Уверен, что у нас есть все шансы», — передаёт слова Эджуке корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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