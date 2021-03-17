«Для меня это гол, мяч за линией». Арбитр Федотов – о сейве Акинфеева в игре с «Зенитом»

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды во втором тайме матча ЦСКА — «Зенит» (2:3).
«По красной Ахметову у меня нет вопросов – это серьёзное нарушение правил. Шипы – как оружие, прямая нога, попал в икроножную. Это чистая красная карточка. Пересёк ли мяч линию ворот ЦСКА на 82-й минуте после удара Сантоса? Для меня это гол, видно мяч за линией. Но многие потом будут говорить по проекцию мяча», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (48) лидирует в первенстве.
- 17 марта 2021
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