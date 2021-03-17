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Фёдор Чалов: во втором тайме матча с «Зенитом» ЦСКА потерял инициативу

Фёдор Чалов: во втором тайме матча с «Зенитом» ЦСКА потерял инициативу
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:3).

«Моё дело — работать на каждой тренировке, стараться делать всё. Брать всё от того времени, которое мне предоставляют. Что касается матча, во втором тайме мы потеряли инициативу, пропустили два гола, удаление. Очень сложно оценивать игру. Все бились, молодцы. Вдесятером неплохо выглядели, пытались отыграться. К сожалению, не получилось», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургский «Зенит» (48) лидирует в первенстве. В тройку лидеров входит «Спартак» (41).

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