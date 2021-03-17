Дзюба: не понимаю, откуда берётся хейт, кого вызывать в сборную России, а кого нет

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Я игрок обоймы, у нас нет основы. Там посмотрим. Если достоин, значит, буду играть. Я не понимаю, откуда берется хейт, кого вызывать, а кого нет. Хейтеры всегда что-то говорят, им всегда всё не так. У нас люди не умеют ценить других людей», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

15 марта был объявлен список футболистов, вызванных в сборную России на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Артём Дзюба был вызван в национальную команду впервые после скандала с интимным видео.