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Пиоли: не знаю, как Ибрагимович выступил на музыкальном фестивале. На поле он чемпион

Пиоли: не знаю, как Ибрагимович выступил на музыкальном фестивале. На поле он чемпион
Футбол / Лига Европы 0
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Все проведенные матчи помогли нам стать лучше. Но завтра важен результат, мы хотим пройти сильного соперника. Надо стремиться к победе. Ибрагимович и Беннасер в составе. Я рад их восстановлению. То, что Златан вернулся, очень важно. 90 минут он не отыграет, но посмотрим, что произойдёт завтра. Будет важна завтрашняя тренировка и для Романьоли, и для Калабрии, и для Рафаэля Леау. Впрочем, мы показали, что способны справляться с задачами и в условиях большого количества травмированных игроков. Не знаю, как Златан выступил на фестивале в Сан-Ремо, я не смотрел видео, но на поле он абсолютный чемпион, и мы многого от него ожидаем в этом сезоне.

Мы знаем, насколько хорош «Манчестер Юнайтед», что он может нам предложить. Будет очень сложно. Они давно не проигрывали, нам следует сыграть очень качественно, чтобы пройти дальше. В первом мачте они старались действовать агрессивно, а мы хорошо начинали атаки от своих ворот. Результат на «Олд Траффорд» не должен никак на нас влиять. Завтра нам нужно действовать компактно, сбалансированно и опасно», – приводит слова Пиоли официальный сайт «россонери».

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт в четверг, 18 марта, на домашнем стадионе «россонери» «Сан-Сиро». Начало — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.

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