Арбитр Федотов: первый гол «Ростова» в ворота «Ротора» засчитывать было нельзя
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с первым голом «Ростова» в ворота «Ротора» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча в Волгограде завершилась победой ростовчан со счётом 4:0.
«Первый гол «Ростова» в ворота «Ротора» засчитывать было нельзя. Это игра рукой в нападении. Всё происходило в штрафной площади, после руки был незамедлительно забит гол, его нельзя было засчитывать. Допускаю, что «Ростову» отдают долги – все читают прессу, все понимают, что Сиденков ошибся в прошлом матче, что «Ростов» получил -3 очка. Волну «Ростова» сложно не заметить, судьи не дураки и понимают это. Мне, конечно, не хочется верить, что в это полез Левников», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Ротор» подаст жалобу в КДК РФС на судейство в матче с «Ростовом»
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