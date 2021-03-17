Мохамед Эль-Ненни выразил желание продлить контракт с «Арсеналом»
Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни заявил, что надеется подписать новый контракт с «канонирами».
«Конечно, я всегда был и буду предан «Арсеналу». Если клуб скажет мне: «Подпиши новый контракт», я, конечно же, буду рад это сделать», — приводит слова Эль-Ненни Goal.com
28-летний египтянин перед началом нынешнего сезона вернулся в «Арсенал» после годичной аренды в «Бешикташе». В нынешнем сезоне АПЛ, Эль-Ненни провёл 16 матчей, не отметившись результативными действиями. В Лиге Европы египтянин в 8 матчах отличился двумя забитыми мячами.
Мохамед Эль-Ненни перешёл в «Арсенал» в январе 2016 года из «Базеля». За его трансфер «канониры» заплатили € 12,5 млн. Его нынешний контракт с «пушкарями» истекает 30 июня 2022 года.
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