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Мохамед Эль-Ненни выразил желание продлить контракт с «Арсеналом»

Мохамед Эль-Ненни выразил желание продлить контракт с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни заявил, что надеется подписать новый контракт с «канонирами».

«Конечно, я всегда был и буду предан «Арсеналу». Если клуб скажет мне: «Подпиши новый контракт», я, конечно же, буду рад это сделать», — приводит слова Эль-Ненни Goal.com

28-летний египтянин перед началом нынешнего сезона вернулся в «Арсенал» после годичной аренды в «Бешикташе». В нынешнем сезоне АПЛ, Эль-Ненни провёл 16 матчей, не отметившись результативными действиями. В Лиге Европы египтянин в 8 матчах отличился двумя забитыми мячами.

Мохамед Эль-Ненни перешёл в «Арсенал» в январе 2016 года из «Базеля». За его трансфер «канониры» заплатили € 12,5 млн. Его нынешний контракт с «пушкарями» истекает 30 июня 2022 года.

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