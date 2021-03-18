Газзаев изображал «доктора зло», Оздоев дразнил фанатов ЦСКА. Фото победы «Зенита»

Вчера, 17 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
На 28-й минуте счёт открыл форвард ЦСКА Саломон Рондон. Спустя пять минут счёт сравнял Артём Дзюба. В конце первого тайма он не реализовал пенальти. На 50-й минуте после вброса из-за боковой линии Дзюба скинул мяч в штрафной на Вендела, который потрясающим ударом пробил в дальнюю девятку. Спустя две минуты полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был удалён. На 77-й минуте Вендел оформил дубль. Далер Кузяев вошёл в штрафную между двумя игроками «армейцев», выкатил мяч назад на Вендела, который спокойно пробил низом мимо Игоря Акинфеева. На 90-й минуте Влашич реализовал пенальти.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогали ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный рефери — Павел Шадыханов. Отвечал за VAR Игорь Панин, его ассистент — Антон Аверьянов.
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (48) лидирует в первенстве.
Лучшие фото с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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