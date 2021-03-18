Талалаев: гол Ильина повлиял на игру с тульским «Арсеналом»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:0).

«Конечно, гол Ильина повлиял на игру. Мы знаем, что Тула очень агрессивная именно в первом тайме, поэтому ставилась основная задача не пропустить в первом и постараться реализовать свои моменты. Это у нас получилось. Во втором тайме Тула не так много забивает, и поэтому мы ориентировали команду на то, чтобы ждать своего момента, пытаться его реализовать. 2:0 это большое преимущество для команды, которая приезжать играть в гости после сложнейшей игры с ЦСКА», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Грозненский «Ахмат» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (17) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45). В тройку лидеров турнира входят московские команды «Спартак» (41) и ЦСКА (40).