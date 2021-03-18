«В сумасшедшей форме!» «Зенит» потроллил ЦСКА после проигрыша
Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» потроллила ЦСКА, который перед матчем опубликовал шутливое видео с бывшим голкипером «армейцев» Сергеем Чепчуговым.
«В сумасшедшей форме!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита». К текст прикреплён отредактированный кадр из видео ЦСКА, где на спине голкипера значится счёт матча.
В преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА в своём «инстаграме» выпустил видеоролик с бывшим голкипером «армейцев» Сергеем Чепчуговым. Клуб подшутил над «Зенитом», который забыл привезти с собой комплекты игровой формы для футболистов на встречу с «Рубином» (1:2). «Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме», — подписала ролик пресс-служба «армейцев».
«Надеемся, соперник не забудет форму». ЦСКА подшутил над «Зенитом» роликом с Чепчуговым
Рекомендуем вам
- 18 марта 2021
-
00:56
-
00:53
-
00:51
-
00:42
-
00:40
-
00:30
-
00:30
-
00:19
-
00:05
- 17 марта 2021
-
23:56
-
23:50
-
23:47
-
23:44
-
23:38
-
23:35
-
23:32
-
23:28
-
23:28
-
23:26
-
23:19
-
23:07
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:57
-
22:51
-
22:47
-
22:44
-
22:40
-
22:40
-
22:33
-
22:32
-
22:29
-
22:26
-
22:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам