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«В сумасшедшей форме!» «Зенит» потроллил ЦСКА после проигрыша

«В сумасшедшей форме!» «Зенит» потроллил ЦСКА после проигрыша
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» потроллила ЦСКА, который перед матчем опубликовал шутливое видео с бывшим голкипером «армейцев» Сергеем Чепчуговым.

«В сумасшедшей форме!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита». К текст прикреплён отредактированный кадр из видео ЦСКА, где на спине голкипера значится счёт матча.

В преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА в своём «инстаграме» выпустил видеоролик с бывшим голкипером «армейцев» Сергеем Чепчуговым. Клуб подшутил над «Зенитом», который забыл привезти с собой комплекты игровой формы для футболистов на встречу с «Рубином» (1:2). «Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме», — подписала ролик пресс-служба «армейцев».

«Надеемся, соперник не забудет форму». ЦСКА подшутил над «Зенитом» роликом с Чепчуговым
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